Präsidentschaftswahl in Kroatien Amtsinhaber Milanovic nach erster Runde klar in Führung

Bei der Präsidentschaftswahl in Kroatien steht Amtsinhaber Zoran Milanovic mit 49,1 Prozent deutlich in Führung. Sein Konkurrent Dragan Primorac schneidet in der ersten Runde überraschend schwach ab. Am 12. Januar kommt es zu einer Stichwahl.