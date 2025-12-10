Kaum ein Mensch spricht offen über seinen Porno-Konsum. Pornhub kennt hingegen die sexuellen Fantasien und Vorlieben der Nutzer bestens. Nun hat die Porno-Plattform enthüllt, wonach ihre Nutzer 2025 am häufigsten gesucht haben – auch diejenigen aus der Schweiz.

Fremdgehen, Affären, Rollenspiele – 2025 war ein wildes Jahr. Es geht hier aber nicht um Sexskandale, sondern um die neue Statistik von Pornhub. Das Porno-Portal hat vergangene Woche die grössten Porno-Trends des Jahres bekanntgegeben.

Besonders beliebt waren bei Nutzern gemäss Pornhub Suchbegriffe, die unter die Kategorie «LGBTQ+» und darunter vor allem unter die Unterkategorie «Lesbisch» fallen. Hier stieg das Suchvolumen besonders stark. «Transgender» schaffte es in der Kategorie «LGBTQ+» auf Platz zwei.

Die «reifen Milfs» und der «Klempner»

Bei den meistgesuchten Kategorien schafft es «Reife Milfs» auf den zweiten Platz. Auffällig: Nutzer suchten dabei vor allem nach deutlich älteren Frauen. So stieg das Suchvolumen in der Unterkategorie «50 plus» um mehr als 100 Prozent, in der Unterkategorie «Gilf» gar um 129 Prozent.

In der Kategorie «Rollenspiele», auf Platz drei liegend, stieg das Suchvolumen ebenfalls deutlich. Besonders beliebt: die Unterkategorien «Fahrer», «Klempner», «Chef» und «Professor».

Platz vier im Pornhub-Ranking belegt die Kategorie «Fremdgehen und Affären». Vor allem gesucht wurden die Unterkategorien «Ehefrau fremdgehen», «Beim Fremdgehen erwischt» und «Hinterhältiges Fremdgehen».

Wonach suchen Schweizer am häufigsten?

Auch nach Ländern hat Pornhub ausgewertet. In der Schweiz ist der Suchbegriff «Anal» am beliebtesten, in Österreich ist es «Milf» und in Deutschland «Deutsch». Italiener bevorzugen «Italienisch» und Franzosen «Französisch».

Interessant: In Russland, wo LGBTQ+-Rechte weitestgehend eingeschränkt wurden, ist «Transgender» der am häufigsten eingegebene Suchbegriff.