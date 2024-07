Am Dienstagabend kommt es in der englischen Stadt Southport zu Ausschreitungen. Nach einem Messerangriff, bei dem drei Kinder starben, liegen die Nerven blank. Eine rechte Gruppierung nutzt dies aus.

1/5 Am Dienstagabend kommt es in Southport zu Ausschreitungen.

Marian Nadler Redaktor News

Eine grosse Menschenmenge hat sich am Dienstagabend vor einer Moschee in Southport versammelt. Hunderte Jugendliche und Männer skandieren «Keine Kapitulation» und «Englisch bis zu meinem Tod». Sie haben sich in den Strassen rund um die Hart Street postiert, wo ein Jugendlicher am Montag mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen hat.

Nach der Attacke, bei dem drei Kinder starben, ist die Lage in der Küstenstadt im Nordwesten Englands angespannt. Vor dem Gebäude stehen Einsatzfahrzeuge der Polizei. Mehrere Einsatzkräfte stehen Wache.

Plötzlich fliegen Steine, Ziegel und Flaschen. Eine Gruppe von Leuten versucht, ein Polizeiauto umzukippen. Feuerwerkskörper explodieren, die Sirenen der Polizei heulen los. Eine Meute, viele davon maskiert und in Kapuzenpullover gekleidet, beginnt eine Schlägerei mit den Beamten.

Eines der Polizeiautos fängt Feuer, schwarzer Rauch ist weithin über der Stadt zu sehen. Wie konnte es so weit kommen?

Polizei veröffentlicht Stellungnahme

Die Gewalt steht offenbar mit mehreren im Internet verbreiteten falschen Anschuldigungen in Zusammenhang, wie «Sky News» berichten. In den sozialen Medien wurden falsche Namen des festgenommenen jugendlichen Täters (17) verbreitet. Noch am Abend veröffentlichte die Polizei eine Stellungnahme.

Der wütende Mob seien vermutlich Anhänger der English Defence League, einer ultrarechten und islamophoben Gruppierung, heisst es darin. Sie sollen die Gegenstände in Richtung der Moschee geworfen haben. Ein Beamter erlitt dabei einen Nasenbeinbruch.

Der stellvertretende Polizeipräsident Alex Goss stellt klar: «Es gab viele Spekulationen und Hypothesen über den Status eines 17-jährigen Jungen, der sich derzeit in Polizeigewahrsam befindet, und einige Personen nutzen dies, um Gewalt und Unruhe auf unsere Strassen zu bringen. Wir haben bereits gesagt, dass die verhaftete Person in Grossbritannien geboren wurde, und Spekulationen helfen derzeit niemandem.»

Es sei ekelerregend zu sehen, wie so etwas in einer Gemeinde geschehe, «die durch den tragischen Verlust von drei jungen Menschenleben am Boden zerstört wurde». Der Verdächtige wurde in Wales geboren. Im Netz kursierten jedoch falsche Behauptungen, wonach er ein Asylbewerber sei, der mit dem Boot nach Grossbritannien gekommen sei. Der mutmassliche Täter befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam und wird zur Tat befragt. Sein Motiv ist noch unklar. Der Vorfall wird nicht als terroristisch eingestuft.