Im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf den Polizisten Rouven L. in Mannheim fordert die deutsche Bundesanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten. Ein mutmasslicher IS-Sympathisant hatte den Beamten im vergangenen Jahr getötet.

1/8 Suleiman A. tötete beim Angriff auf eine islamkritische Kundgebung in Mannheim den Polizisten Rouven L.

Darum gehts Lebenslange Haft für Messerangriff auf Polizisten in Mannheim gefordert

Angeklagter soll als IS-Sympathisant islamkritische Kundgebung attackiert haben

Sulaiman A. (26) wegen Mord und fünffachen versuchten Mords angeklagt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf den Polizisten Rouven L.* (†29) in Mannheim vor dem Oberlandesgericht Stuttgart hat die Bundesanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Sie beantragte in ihrem Plädoyer am Donnerstag zudem die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag auf Anfrage sagte. Sollte das Gericht dem folgen, wäre eine vorzeitige Haftentlassung nahezu ausgeschlossen.

Seit Mitte Februar muss sich Sulaiman A.* (26) wegen Mordes, fünffachen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Er soll im Mai vergangenen Jahres als Sympathisant der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bewusst die islamkritische Kundgebung des Vereins Bügerbewegung Pax Europa auf dem Marktplatz in Mannheim attackiert haben. Dabei griff er zunächst den Hauptredner mit einem Messer an.

Als ein Polizist helfen wollte, soll sich A. auf ihn gestürzt und durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt haben, dass die Einsatzkraft wenig später starb. Der Fall kurz vor der Europawahl sorgte für breites Entsetzen und führte zu politischen Auseinandersetzungen. Ein Urteil könnte Mitte September verkündet werden.

* Namen bekannt