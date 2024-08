1/6 Der US-Air-Force-Veteran und Influencer Joseph Lopez wurde in Dubai verhaftet und zu einer Haftstrafe verurteilt.

AFP Agence France Presse

Nach einer durchzechten Nacht in Dubai sind zwei US-Touristen wegen mutmasslicher Gewalt gegen Polizeibeamte zu drei Monaten Haft verurteilt worden. Wie das staatliche Medienbüro in Dubai am Donnerstag mitteilte, wurden die Männer wegen eines «tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte in Dubai, Widerstands gegen die Festnahme und Beschädigung öffentlichen Eigentums» schuldig gesprochen.

Bei den beiden Touristen handelte es sich um den US-Influencer Joseph Lopez, einen Bewerber für die Wahl zum Mister USA, und seinen Bruder. Sie wurden offiziellen Angaben zufolge zu einer Geldstrafe in Höhe von 1217 Franken und drei Monaten Haft verurteilt, anschliessend werden sie des Landes verwiesen.

Beamte verletzt und Polizeiwagen demoliert

Die Männer aus dem US-Bundesstaat Ohio waren bei ihrer Festnahme demnach «berauscht» und versuchten, vor der Polizei zu flüchten. Ihnen wird vorgeworfen, Beamte verletzt und einen Polizeiwagen beschädigt zu haben. Details zu der Festnahme nannten die Behörden in Dubai nicht.

Die britische Organisation Detained in Dubai, die sich für die Rechte von ausländischen Staatsbürgern in der Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) einsetzt, ging von einer unrechtmässigen Festnahme aus. Die Männer seien bei einer Feier auf einer Jacht «unter Drogen gesetzt und ausgeraubt» worden. Auf Instagram bittet der Influencer und Ex-Soldat seine Follower um Hilfe.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Konsum von Alkohol und Drogen streng verboten

«Sie haben ein Getränk an Bord der Jacht bekommen und das nächste, woran sie sich erinnern, ist, dass sie von Polizibeamten in Zivil abgeführt wurden», erklärte die Leiterin der Organisation, Radha Stirling. Die Brüder hätten «nicht erkannt, dass es sich bei den Männern um Polizeibeamte in Zivil handelte» und angenommen, sie würden entführt, fügte sie hinzu.

Dubai ist die touristische Hochburg der sieben Emirate. Der Konsum von Alkohol und Drogen ist dort ausserhalb von lizenzierten Einrichtungen streng verboten.

Werbung