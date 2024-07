1/5 Der 30-Jährige US-Polizist Sean G. wird nun angeklagt.

Wieder ein tragischer Fall von Polizeigewalt in den USA: Die schwarze Frau Sonya M.* (†36) wählte am 6. Juli in Illinois den Notruf, weil sie verdächtige Personen in der Nähe ihres Hauses vermutete.

Zwei Polizisten fuhren in der Nacht auf den 6. Juli zum Haus von Sonya M. Sie durchsuchten die Umgebung, konnte aber nichts Verdächtiges feststellen. Schliesslich sprachen sie mit Sonya M. in ihrer Küche, wo die Unterhaltung plötzlich eskalierte, wie die «New York Times» berichtet.

Polizist schrie sie aggressiv an

Der Polizist Sean G.* (30) soll laut der Staatsanwaltschaft die alleinerziehende Mutter aggressiv angeschrien haben. Er sagte ihr, sie solle den Topf abstellen, den sie in den Händen hielt. Die Frau folgte dem Befehl des Polizisten und hob die Hände. Als sie wieder nach dem Topf griff, schoss Sean G. ihr direkt ins Gesicht.

Kurze Zeit später, um 1.21 Uhr, meldeten die beiden, dass Schüsse gefallen seien. Sonya M. wurde kurze Zeit später im St. Johns Hospital von Illinois für tot erklärt.

Schütze Sean G. muss vor Gericht

Der andere Polizist, der auch dabei war, soll versucht haben, einen Erste-Hilfe-Kasten zu holen. Der Schütze soll ihn davon abgehalten haben. Polizist Sean G. muss nun wegen vorsätzlichen Mordes, schwerer Körperverletzung mit einer Schusswaffe und Amtsmissbrauch vor Gericht.

«Es ist klar, dass der Polizist nicht wie ausgebildet oder gemäss unseren Standards gehandelt hat. Mit unserer Dienstmarke übernehmen wir enorme Verantwortung, und wenn diese Verantwortung missbraucht wird, sollte das Konsequenzen haben», sagte der US-Sheriff Jack Campbell aus Illinois gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

Menschen solidarisieren sich

In Springfield versammelten sich am 12. Juli Menschen zu einem Protest gegen Polizeigewalt. Die Mutter des Opfers war auch dabei.

Die 36-jährige Sonya M. hinterlässt zwei Kinder. Der Gouverneur von Illinois schrieb am Mittwoch: «Ich bin wütend, dass einer weiteren unschuldigen schwarzen Frau durch einen Polizisten das Leben genommen wurde.»

Kommenden Montag sollten die Aufnahmen der Bodycam mit Einverständnis der Familie des Opfers veröffentlicht werden.

*Namen bekannt