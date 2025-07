Angeblich entführtes Kleinflugzeug legt Flughafen lahm

Am Flughafen von Vancouver im Westen Kanadas ist der Flugverkehr am Dienstagabend kurzzeitig unterbrochen worden. Denn die Polizei war über die «Entführung» eines Kleinflugzeugs informiert worden.

Die Polizei in der westkanadischen Provinz British Columbia teilte mit, sie habe um 13.10 Uhr (Ortszeit, 22.10 Uhr MESZ) einen Bericht erhalten, wonach eine einmotorige Cessna 172 mit vier Plätzen «aus dem Gebiet von Vancouver Island entführt worden sei und in den Luftraum in der Nähe des Vancouver International Airport einfliege». Der Entführungsverdacht erhärtete sich offenbar nicht. Das Flugzeug steuerte aber ohne Genehmigung den Flughafen an, wie die «Vancouver Sun» berichtet.

Der Verdächtige war der einzige Insasse des Flugzeugs, hiess es in dem Bericht weiter. Das Flugzeug landete wenig später in Vancouver, und der Verdächtige wurde «ohne Zwischenfälle festgenommen», erklärte die Polizei.

«Das Flugzeug führte verrückte Manöver durch»

Videos, die im sozialen Netzwerk X kursieren, zeigen einen grossen Einsatz am Flughafen. «Da läuft irgendwas am Flughafen», schreibt ein Nutzer dazu.

Ein anderer Nutzer will beobachtet haben, wie das Flugzeug «verrückte Manöver durchführte». Und weiter: «Zum Glück wurde die Person festgenommen.»

«Wir wissen wirklich nicht, was passieren wird»

Offenbar ereigneten sich kurz vor der Landung dramatische Szenen. «Wir wissen wirklich nicht, was passieren wird, aber dieses Flugzeug kreist einfach über uns», zitiert die «Vancouver Sun» die Flugsicherung. Man kenne die Absicht des Piloten nicht. «Wir bleiben vorerst in Wartestellung.»

Aufzeichnungen zufolge soll das Flugzeug am Dienstag um 12.56 Uhr den Victoria International Airport verlassen haben und um 13.53 Uhr am Flughafen Vancouver gelandet sein.

Landeverbot für 39 Minuten

Aufnahmen des öffentlich-rechtlichen Senders CBC zeigten laut der Nachrichtenagentur AFP die kleine weisse Cessna, umgeben von Sicherheitsfahrzeugen, auf einer Landebahn am Flughafen von Vancouver.

Der Internationale Flughafen Vancouver, einer der wichtigsten Flughäfen Kanadas, teilte mit, dass aufgrund des Vorfalls neun ankommende Flüge umgeleitet wurden und 39 Minuten lang ein Landeverbot galt.