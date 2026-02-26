Eine Mutter soll ihre neunjährige Tochter in Bremen mit einem Messer attackiert haben. In der Folge liess sie sich vom Balkon fallen. Das Mädchen wurde verletzt.

Mutter greift Tochter (9) mit Messer an – sie springt vom Balkon

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Bremen griff eine Mutter ihre Tochter mit Messer an

Nachbarsmann fing das fallende Mädchen und verhinderte Schlimmeres

Kind leicht verletzt, Mutter (38) festgenommen, Vater übernimmt Betreuung

Janine Enderli Redaktorin News

Unglaubliche Tat in Bremen (D): Wie die Polizei mitteilt, griff eine Frau ihre neunjährige Tochter am Mittwochnachmittag mit einem Messer in ihrer Wohnung an.

Daraufhin flüchtete das Mädchen auf den Balkon und liess sich hinunterfallen, wie die Polizei schreibt.

Nachbar fungiert als Retter

Ein Nachbar (62) reagierte umgehend und fing das Kind auf. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Warum die Situation eskalierte, ist unklar. Die 38-jährige Frau wurde festgenommen. Sie soll psychisch erkrankt sein. Das Kind ist jetzt bei seinem Vater.