KI-generiert, redaktionell geprüft
- In Bremen griff eine Mutter ihre Tochter mit Messer an
- Nachbarsmann fing das fallende Mädchen und verhinderte Schlimmeres
- Kind leicht verletzt, Mutter (38) festgenommen, Vater übernimmt Betreuung
Janine EnderliRedaktorin News
Unglaubliche Tat in Bremen (D): Wie die Polizei mitteilt, griff eine Frau ihre neunjährige Tochter am Mittwochnachmittag mit einem Messer in ihrer Wohnung an.
Daraufhin flüchtete das Mädchen auf den Balkon und liess sich hinunterfallen, wie die Polizei schreibt.
Nachbar fungiert als Retter
Ein Nachbar (62) reagierte umgehend und fing das Kind auf. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt.
Warum die Situation eskalierte, ist unklar. Die 38-jährige Frau wurde festgenommen. Sie soll psychisch erkrankt sein. Das Kind ist jetzt bei seinem Vater.