Explosion auf Campus der Harvard-Universität

Auf dem Campus der Harvard-Universität in Boston hat sich am Samstag eine Explosion ereignet. Diese soll vorsätzlich herbeigeführt worden sein. Jetzt ermitteln Polizei und FBI.

Am Samstag wurde in einem Gebäude der Harvard Medical School ein Sprengsatz gezündet. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Marian Nadler Redaktor News

Wie das Harvard University Police Department am Samstag in einer Mitteilung an Studierende und Mitarbeiter schrieb, explodierte am Samstagmorgen ein Sprengsatz im Goldenson Building auf dem Longwood Medical Campus der berühmten Harvard-Universität in Boston. Das berichten «The Harvard Crimson» und CNN übereinstimmend.

Die Explosion ereignete sich im vierten Stock des Goldenson-Gebäudes, einem Gebäude der Harvard Medical School auf dem Hauptcampus der Universität. Ein Beamter, der kurz vor 3 Uhr morgens eintraf, beobachtete zwei Personen, die nach Auslösung des Feueralarms aus dem Gebäude flüchteten. Die Brandermittler der Feuerwehr Boston rückten zu dem Vorfall aus und kamen zu dem Schluss, dass die Explosion vorsätzlich herbeigeführt wurde.

Die Bostoner Polizei durchsuchte das Gebäude und stellte fest, dass sich keine weiteren Sprengsätze darin befanden. Es wurden keine Verletzten im Zusammenhang mit dem Vorfall gemeldet. Wie «The Harvard Crimson» weiter berichtete, war auch das FBI vor Ort und unterstützte die Polizei.

