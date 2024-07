In einem Hotel im Zentrum von Bangkok kamen am Dienstag sechs Personen ums Leben. Die Polizei vermutet eine Vergiftung.

Sechs Leichen in Hotelzimmer in Bangkok aufgefunden

Sechs Menschen sind am Dienstagabend (Ortszeit) in einem Hotel in Bangkok tot aufgefunden worden. Die Polizei wurde gegen 17.30 Uhr zu dem Vorfall im Grand Hyatt Erawan Hotel im Bezirk Pathum Wan gerufen, wie die «Bangkok Post» berichtet. Die Beamten fanden drei Männer und drei Frauen tot in einem Zimmer, ohne Anzeichen eines Kampfes. Ihr Gepäck wurde in der Nähe der Eingangstür sichergestellt.

Die Polizei untersuchte die Aufnahmen der Überwachungskameras, befragte Zeugen, unter ihnen den einzigen Überlebenden, ein Reiseleiter und suchte nach weiteren Hinweisen.

Keine äusseren Verletzungen

Die Ermittler identifizierten die Verstorbenen als zwei Vietnamesen mit US-amerikanischer Staatsangehörigkeit und vier vietnamesische Staatsangehörige. An ihren Körpern wurden keine äusseren Verletzungen gefunden. Die Polizei geht zurzeit von einer Vergiftung aus. Eine Autopsie wurde angeordnet.

Es ist jedoch noch unklar, ob sich die Personen möglicherweise das Leben genommen haben oder vergiftet wurden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Ministerpräsident Srettha Thavisin besuchte den Ort des Geschehens und ordnete eine gründliche Untersuchung an. Die Sicherheit der Touristen habe oberste Priorität.

In früheren lokalen Medienberichten hiess es zuerst, die sechs Personen seien erschossen worden.