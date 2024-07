Betrunkener baut Unfall – und versteckt sich auf Baum

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Deutscher Polizisten fanden am Montag einen betrunkenen Autofahrer auf einem Baum.

AFP Agence France Presse

Ein mutmasslicher Unfallfahrer hat sich im deutschen Nordrhein-Westfalen am Montag auf skurriler Weise vor der Polizei versteckt. Der Autofahrer kollidierte zuvor auf der Autobahn 57 bei Rheinberg in Richtung Köln mit einer Leitplanke, wie die Polizei in Düsseldorf am Dienstag mitteilte.

Bei Eintreffen der Autobahnpolizei fehlte von dem Fahrer zunächst jede Spur. Die Beamten fanden den 57-Jährigen später dann allerdings doch noch – auf einem nahegelegenen Baum.

Weshalb er sich dort versteckt hielt, zeigte sich bei einem anschliessenden Atemalkoholtest, wie die Polizei weiter erklärte. Dieser fiel demnach positiv aus. Der betrunkene 57-Jährige konnte zudem keinen Führerschein vorweisen. Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde der Mann gefesselt und abgeführt.