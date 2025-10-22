In der deutschen Stadt Hannover kam es am Mittwochabend offenbar zu einem Streit, der in eine Schiesserei mündete. Eine Person kam ums Leben. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Schiesserei in Hannover (D) – ein Toter, mehrere Verletzte

Die Polizei ist im Grosseinsatz. Foto: IMAGO/aal.photo

Janine Enderli Redaktorin News

Polizei-Grosseinsatz in Hannover (D): Wie die «Hannoversche Allgemeine» berichtet, kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Gruppen.

Im Anschluss seien Schusswaffen eingesetzt worden, wie die Polizei bestätigte. «Es sind mehrere Schüsse gefallen», so eine Sprecherin.

Verdächtiger festgenommen

Der Grund für den Streit ist noch unklar. Eine Person wurde tödlich verletzt. «Tatsächlich wurde eine Person tödlich verletzt», erklärte die Polizei gegenüber «Focus» weiter. Die Identität der Person sei noch unklar.

Mehrere Personen wurden zudem verletzt. Wie schwer ist noch unklar.

Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Inwiefern er involviert ist, wird geprüft.