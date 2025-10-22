Die Polizei ist im Grosseinsatz.
Foto: IMAGO/aal.photo
Janine EnderliRedaktorin News
Polizei-Grosseinsatz in Hannover (D): Wie die «Hannoversche Allgemeine» berichtet, kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Gruppen.
Im Anschluss seien Schusswaffen eingesetzt worden, wie die Polizei bestätigte. «Es sind mehrere Schüsse gefallen», so eine Sprecherin.
Verdächtiger festgenommen
Der Grund für den Streit ist noch unklar. Eine Person wurde tödlich verletzt. «Tatsächlich wurde eine Person tödlich verletzt», erklärte die Polizei gegenüber «Focus» weiter. Die Identität der Person sei noch unklar.
Mehrere Personen wurden zudem verletzt. Wie schwer ist noch unklar.
Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Inwiefern er involviert ist, wird geprüft.