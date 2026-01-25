In Berlin läuft am Sonntagabend ein grosser Polizeieinsatz. Offenbar fielen in einer Wohnung in der Innenstadt Schüsse.

Grosseinsatz in Berlin: In der deutschen Hauptstadt kommt es am Sonntagabend zu einem Gewaltverbrechen. In einer Wohnung in Berlin-Tiergarten wurden offenbar fünf Personen verletzt – zwei davon lebensgefährlich, wie «Bild» berichtet.

Nach «Bild»-Informationen fielen im 5. Stock des Gebäudes Schüsse. Die Polizei nahm offenbar mehrere Verdächtige fest.

Polizisten mit Maschinenpistolen

Der Tatort liegt offenbar gegenüber eines Hotels. «Bild» berichtet, dass Polizisten mit Maschinenpistolen die Örtlichkeit gesichert haben.

Eine Mordkommission soll nun die Ermittlungen übernehmen. Bislang ist unklar, was in der betroffenen Wohnung genau passiert ist.