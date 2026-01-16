Seit zwei Tagen fehlt vom achtjährigen Noah R. jede Spur. Der Achtjährige wurde am Mittwochmorgen vor seiner Schule abgesetzt und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt könnte die Polizei einen ersten Hinweis gefunden haben.

Darum gehts Achtjähriger Noah R. verschwand am 14. Januar in Frankfurt am Main

Polizei fand blauen Schulthek, hofft auf Hinweise der Bevölkerung

Weissfrauenschule liegt nahe am Main und Bahnhofsviertel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein Schulthek ist die bisher einzige Spur vom vermissten Noah R.* (8). Der Bub ist seit dem Mittwochmorgen verschwunden, nachdem er um etwa 8 Uhr vor seiner Schule in Frankfurt am Main abgesetzt worden war. Im Klassenzimmer ist Noah nie aufgetaucht.

Die Polizei sucht aktuell mit Hochdruck nach dem Jungen. Da sich die Schule des Achtjährigen in Ufernähe des Flusses Main befindet, sind die Beamten auch mit Booten und einem Helikopter im Einsatz. Am Donnerstag hat die Polizei laut RTL aber immerhin einen blauen Thek in der Nähe der Schule von Noah R. gefunden, der dem Achtjährigen gehört haben könnte. Die Farbe würde laut den Beamten passen. Sie hoffen aber auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie «Bild» berichtet, soll der Mutter das Sorgerecht entzogen worden sein. Darum lebte der kleine Bub in einem Heim. «Die Ermittlungen schliessen auch das familiäre Umfeld des Achtjährigen ein. Aktuell verdichten sich die Ermittlungen in diesem Bereich», erklärte die deutsche Polizei gegenüber «Bild».

Schule in der Nähe eines Brennpunktes

Noah R. besucht die Weissfrauenschule in Frankfurt, eine Förderschule für Kinder mit Sprachproblemen. Die Polizei habe bereits die Schule sowie andere Anlaufstellen des Achtjährigen abgesucht. Auch Videoaufzeichnungen aus dem Umfeld der Schule werden aktuell ausgewertet, heisst es in einer Mitteilung der Behörden.

Die Weissfrauenschule liegt in der Nähe des berüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertels, einem Hotspot für Drogenkriminalität und Prostitution. Das Viertel werde laut der Polizei aber momentan nicht durchsucht.

Die Familie von Noah R. macht sich derweil grosse Sorgen um den Bub – besonders wegen der Nähe seines letzten bekannten Aufenthaltsorts zum Main, sagt Noah R.s erwachsene Schwester zu RTL.

* Name bekannt