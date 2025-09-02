Der Tatverdächtige wurde mit zwei Messer und einer Eisenstange bewaffnet auf der Strasse gefunden.
Natalie ZumkellerRedaktorin News
In Marseille erschoss die Polizei am Dienstagnachmittag einen Mann, nachdem dieser in einem Hotelzimmer auf Menschen eingestochen hatte. Zwei Menschen sind dabei gestorben, eine weitere Person befindet sich in lebensbedrohlichem Zustand. Das berichtet «BFMTV» mit Bezug auf die Staatsanwaltschaft von Marseille.
Der Täter soll danach geflüchtet sein, bevor er auf der Strasse von der Polizei gefunden wurde. Er sei mit zwei Messern und einer Eisenstange bewaffnet gewesen. Daraufhin habe die Polizei ihn erschossen.
Der französische Innenminister Bruno Retailleau (64) wird am späteren Abend am Tatort erwartet.
