In einem Hotel im französischen Küstenort Marseille hat ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer attackiert. Die Polizei hat ihn daraufhin erschossen.

Mann sticht in Hotel in Marseille auf Menschen ein – zwei Tote

Der Tatverdächtige wurde mit zwei Messer und einer Eisenstange bewaffnet auf der Strasse gefunden. Foto: AFP

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In Marseille erschoss die Polizei am Dienstagnachmittag einen Mann, nachdem dieser in einem Hotelzimmer auf Menschen eingestochen hatte. Zwei Menschen sind dabei gestorben, eine weitere Person befindet sich in lebensbedrohlichem Zustand. Das berichtet «BFMTV» mit Bezug auf die Staatsanwaltschaft von Marseille.

Der Täter soll danach geflüchtet sein, bevor er auf der Strasse von der Polizei gefunden wurde. Er sei mit zwei Messern und einer Eisenstange bewaffnet gewesen. Daraufhin habe die Polizei ihn erschossen.

Der französische Innenminister Bruno Retailleau (64) wird am späteren Abend am Tatort erwartet.

