Ein Streit zwischen einem Weihnachtsmann und einem Kind eskalierte im deutschen Stralsund. (Symbolbild) Foto: IMAGO/ITAR-TASS/ Sipa USA

Auf einen Blick Bub (4) streckt Weihnachtsmann Zunge raus, bekommt Rute ins Gesicht

Weihnachtsmann sah Handlung als erzieherische Massnahme an, Polizei ermittelt

AFP Agence France Presse

Eine Auseinandersetzung eines Buben (4) mit einem Weihnachtsmann (62) hat in Mecklenburg-Vorpommern Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ausgelöst. Wie die Polizei in Stralsund am Dienstag mitteilte, streckte das Kind dem kostümierten Mann am Montag auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt die Zunge heraus. Daraufhin schlug der Weihnachtsmann dem Jungen mit seiner Rute ins Gesicht, wodurch dieser Schmerzen erlitt.

Er habe «seine Handlung offenbar als erzieherische Massnahme» angesehen, erklärte die Polizei. Sie habe ihm allerdings eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingebracht. Der Vierjährige war auf dem Weihnachtsmarkt demnach mit seiner Familie unterwegs.