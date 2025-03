Ein Schweizer Tourist ist in den Namibia-Ferien ums Leben gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Leiche von vermisstem Schweizer (†83) in Namibia gefunden

Dieser Schweizer starb in Namibia. Die Hintergründe sind noch unklar. Foto: Informante

Darum gehts Vermisster Schweizer Tourist in Namibia tot aufgefunden

Leiche in Naukluftbergen bei Sesriem von Helikopter-Crew entdeckt

Marian Nadler Redaktor News

Wie «Informanté» berichtet, wurde ein in Namibia vermisster Schweizer Tourist (†83) am Samstag tot in den Naukluftbergen gefunden. Vize-Kommissarin Kauna Shikwambi von der namibischen Polizei soll den Leichenfund bestätigt haben.

Die Crew eines Helikopters entdeckte die Leiche bei Sesriem. Die Familie des Verstorbenen wurde informiert und die Polizei ermittelt zur Klärung des Todesfalls.

Alois O.* war am vergangenen Sonntag nicht von einer Wanderung zurückgekehrt, vermeldete die Zeitung «The Villager». Neben dem Helikopter beteiligten sich mehr als 50 Einsatzkräfte, Spürhunde und Drohnen an der Suche nach dem Mann.

* Name bekannt