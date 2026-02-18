Die politische Instabilität in Peru nimmt kein Ende. Nach nur vier Monaten im Amt hat das Parlament des südamerikanischen Landes Präsident José Jerí abgesetzt. In knapp zehn Jahren hatte Peru bereits sieben Präsidenten.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit 75 von 102 Stimmen verlor Jerí ein Misstrauensvotum. Sein Nachfolger soll am Mittwoch vom Parlament gewählt werden.

Als damaliger Parlamentspräsident hatte Jerí im Oktober die Regierungsgeschäfte nach der Absetzung von Präsidentin Dina Boluarte übernommen. Er geriet wegen inoffizieller Treffen mit chinesischen Geschäftsleuten und mutmasslicher Unregelmässigkeiten bei der Einstellung von Frauen in Regierungsposten unter Druck.

«Jerí hat seine Macht heimlich ausgeübt: Geheime Treffen, nächtliche Zusammenkünfte und widersprüchliche Aussagen», sagte der Abgeordnete Hamel Echevarría bei der Parlamentssitzung. Der Präsident wies die Vorwürfe stets zurück. «Ich habe kein Verbrechen begangen», sagte er.

Die Absetzung erfolgt erst knapp zwei Monaten vor der im April angesetzten Präsidentenwahl. Der letzte peruanische Präsident, der seine fünfjährige Amtszeit beendet hat, war Ollanta Humala, der zwischen 2011 und 2016 regierte.