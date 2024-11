Polen Zehntausende bei nationalistischem Aufmarsch in Warschau

Zehntausende Rechte und Nationalisten haben sich in Warschau an einem Aufmarsch durch die Innenstadt beteiligt. Teilnehmer des sogenannten «Unabhängigkeitsmarschs» schwenkten Fahnen in den weiss-roten Nationalfahnen und zündeten Fackeln an.