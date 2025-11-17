Schweizerin strandet mit Wassertaxi im Dschungel

Ein Wassertaxi von Mexiko nach Belize lief am Sonntagabend bei einer kleinen Insel auf Grund. Blick-Leserin Tanja erlebte den Vorfall hautnah mit und berichtet von der Evakuierung.

1/5 Das Schiff strandete auf einer kleinen Insel. Foto: Leserreporter

Darum gehts Wassertaxi lief auf Grund, Passagiere mussten evakuiert werden

Reisende sassen im Dunkeln fest, umgeben von Mangroven und Wasser

Es sollte eine gemütliche Überfahrt werden: Am Sonntagabend nahm Blick-Leserin Tanja F.* ein Wassertaxi von Chetumal in Mexiko nach San Pedro im mittelamerikanischen Belize. «Wir stellten uns darauf ein, dass wir in etwa zwei Stunden an unserem Zielort ankommen», erklärt die Schweizerin gegenüber Blick.

Zunächst lief alles normal. «Wir hörten das konstante Dröhnen des Motors, nichts schien ungewöhnlich», berichtet die Leserin. Doch plötzlich habe sich das Muster geändert. «Wir hörten, wie etwas gegen das Heck des Bootes schlug. Dann flogen plötzlich Blätter durch die Fenster hinein und das Wassertaxi kam abrupt zum Stillstand.» Sie merkten: Das Wassertaxi steckt in der Nähe einer Bucht fest.

«Komplett von Mangroven und Wasser umgeben»

F. und ihre Mitreisenden verstanden zunächst nicht, was geschehen war, und blickten verwirrt aus dem Fenster. «Wir waren komplett von Mangroven und Wasser umgeben. Das Schiff war leicht zur Seite geneigt.» Nach und nach wurde allen klar, dass das Wassertaxi auf Grund gelaufen war.

Die Crew habe über das weitere Vorgehen informiert. «Sie sagten uns, dass gleich ein Rettungsboot kommen würde.» Aus den angekündigten fünf Minuten Wartezeit wurde eine Stunde.

Evakuation dauerte eine Stunde

«Wir sassen lange im Dunkeln herum, schliesslich hörten wir das Rettungsboot in der Ferne.»

Um zum Schiff zu gelangen, mussten die Passagiere durchs seichte Wasser waten. Schliesslich wurden alle in Sicherheit gebracht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Und die gestrandeten Reisenden wurden sogar noch mit einem wunderschönen Ausblick entschädigt. «Als uns das Rettungsboot an Land transportierte, bekamen wir einen sternenklaren Nachthimmel zu Gesicht», erinnert sich F.

Das sagt die Küstenwache

In einer kurzen Erklärung warnte die Küstenwache von Belize am Sonntagabend andere Bootsfahrer vor dem auf Grund gelaufenen Schiff.

«Dringend: Seefahrer, die die westliche Zufahrt zur Stadt San Pedro passieren, werden gebeten, Vorsicht walten zu lassen, da derzeit ein Schiff mit Passagieren an Bord auf Grund gelaufen ist. Die Passagiere werden derzeit in Sicherheit gebracht», hiess es in der Notiz.

* Name geändert



