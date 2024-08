Immer wieder gibt es Angriffe in der russischen Grenzregion Kursk durch die Ukraine. Offenbar steckt dieses Mal mehr dahinter als reine Sabotage. Was bekannt ist.

Seit Kriegsbeginn versucht die Ukraine mittels Drohnen und kleineren Einheiten, Russland anzugreifen und zu schwächen. Doch dieses Mal sieht es nach einer grösseren Attacke aus.

Nach russischer Darstellung versuchten mehrere Hundert ukrainische Soldaten über die Grenze in der Region Kursk zu stürmen. Was genau hat die Ukraine vor? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

1 Was genau ist passiert?

In der südrussischen Region Kursk berichteten Bewohner in sozialen Medien von schweren ukrainischen Angriffen. Durch Kampfdrohnen seien mindestens 18 Menschen verletzt worden, teilte Gouverneur Alexej Smirnow auf der Plattform Telegram mit. In sozialen Medien verbreitete Videos zeigen unter anderem einen ausgebrannten Tankwagen an einem nicht näher beschriebenen Ort. Insgesamt seien 26 Drohnen abgeschossen worden.

2 Was ist anders als bei den üblichen Angriffen durch die Ukraine?

Laut Russland kamen nicht nur Drohnen zum Einsatz. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums waren an dem Angriff rund 300 Soldaten, elf Panzer und etwa 20 weitere gepanzerte Fahrzeuge beteiligt. Das Ministerium gab an, 16 Fahrzeuge zerstört zu haben. Insgesamt wurden bei den Angriffen nach Behördenangaben fünf Menschen getötet.

Versuche eines Durchbruchs auf russisches Staatsgebiet seien gescheitert, hiess es. Die Kämpfe dauerten seit dem Morgen an, teilte unter anderem das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Russische Kampfflugzeuge unterstützten die Bodentruppen.

3 Was ist über die Verluste bekannt?

Russische Pro-Kriegs-Kanäle haben Videoaufnahmen in Umlauf gebracht, die zeigen, wie mehrere ukrainische Panzerfahrzeuge zertrümmert werden, sowie Aufnahmen von zwei ukrainischen Buk SAMs (Raketen-System), die angeblich in der Region Sumy getroffen wurden, wie die russische BBC berichtet.

Sie geben auch den Verlust eines russischen Ka-52-Hubschraubers zu und behaupten, dass sein Kommandant getötet wurde, und berichten, dass ein weiterer Hubschrauber abgeschossen wurde, aber sicher landen konnte.

In den ukrainischen sozialen Medien wurde ein Foto eines zerstörten Schleppnetzes mit zwei T-62-Panzern veröffentlicht. Es sind auch Videoaufnahmen aufgetaucht, die angeblich sechs russische Soldaten zeigen, die in der Region Kursk gefangen genommen wurden. Angeblich handelt es sich bei mindestens zwei von ihnen um Wehrpflichtige, bei einem weiteren um einen Vertragssoldaten. Die Angaben der beiden Kriegsparteien konnten nicht unabhängig überprüft werden.

4 Wer steckt hinter dem Angriff auf Russland?

Das ist noch unklar. Die Ukraine hat sich bislang nicht zu der Attacke geäussert. Allerdings gab es schon einmal einen solchen Angriff. Und zwar im Jahr 2023. Damals hatten Kämpfer des Russischen Freiwilligenkorps und der Russischen Freiheitslegion – beide in Russland als terroristische Organisationen deklariert und verboten – das Gebiet der Regionen Brjansk, Kursk und Belgorod überfallen.

5 Wieso gibt es gerade jetzt einen solchen massiven Angriff?

Experten vermuten, dass dahinter eine Art Ablenkungsmanöver stecken könnte. Es könnte sein, dass noch weitere solche Attacken folgen, um die russischen Truppen von anderen Brennpunkten an der Front, vor allem in den Regionen Charkiw und Donezk, abzulenken. Oder um die Aufmerksamkeit von einer grösseren Operation abzulenken, die an einem anderen Abschnitt der Front geplant ist.

Der russische militärische und politische Blogger Juri Podoljaka spricht bereits von einer «Kursker Front». Seine Prognose: Weitere Angriffe in der Region werden folgen. Und: «Die Kämpfe werden brutal sein.»