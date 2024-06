In einem Einfamilienhaus im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein hat die Polizei ein riesiges Waffenarsenal ausgehoben. Der Mann, der die Waffen hortete, hat jetzt ein Strafverfahren am Hals.

Mann (74) hortet riesiges Waffenarsenal in seinem Haus

Pistolen, Revolver, Armbrüste – Polizeieinsatz in Deutschland

Diese Waffen beschlagnahmte die Polizei.

AFP Agence France Presse

Ermittler haben im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein bei einem Mann ein grosses Waffenarsenal ausgehoben und beschlagnahmt. In dem Einfamilienhaus des Waffennarrs (74) wurden fast 120 Waffen gefunden, darunter etwa Pistolen, Revolver und Armbrüste, wie die Polizei in Flensburg am Freitag mitteilte. Eine Erlaubnis habe der Mann nur für 13 Waffen vorlegen können.

Neben den Waffen wurden bei der Durchsuchung in der Gemeinde Angeln im Kreis Schleswig-Flensburg auch Munition gefunden. Den Waffen-Fan erwartet den Angaben zufolge ein Verfahren wegen des Verstosses gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schleswig dauerten an.