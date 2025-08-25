Ein Überlebender des tödlichen Pilz-Essens in Australien trauert vor Gericht um seine verstorbene Ehefrau. Ian Wilkinson schilderte die Folgen der Vergiftung und forderte Gerechtigkeit für die Opfer. Die Täterin Erin P. wurde des dreifachen Mordes für schuldig befunden.

Der einzige Überlebende eines tödlichen Familienessens mit giftigen Pilzen in Australien hat vor Gericht um seine getötete Ehefrau getrauert. «Ich fühle mich nur halb am Leben ohne sie», sagte Ian Wilkinson am Montag unter Tränen vor dem Obersten Gericht des australischen Bundesstaats Victoria in Melbourne. Ein anderes Gericht hatte die Australierin Erin P.* im vergangenen Monat des dreifachen Mordes für schuldig befunden, nachdem sie im Juli 2023 mehreren Verwandten ein tödliches Pilzgericht serviert hatte.

Wilkinson klagte vor Gericht über die Spätfolgen seiner Vergiftung. Er leide unter einer verringerten Leberfunktion, habe Atemprobleme und weniger Energie. Er sei dem Tode nur «sehr, sehr knapp» entronnen, sagte er dem Gericht. Zudem trauere er um seine getötete Ehefrau. «Das Schweigen in unserem Zuhause ist eine tägliche Erinnerung», sagte der Priester.

Zoff über Unterhaltszahlungen

Für das Leid, das sie ihm zugefügt habe, bot Wilkinson der Pilz-Mörderin P. seine Vergebung an. Für den Mord an den drei anderen Opfern jedoch forderte er «Gerechtigkeit».

P. stand seit Ende April in Morwell südöstlich von Melbourne vor Gericht. Der Fall hatte in Australien und auch international für Aufsehen gesorgt, weil nur die Gastgeberin das Essen unbeschadet überstanden hatte. Drei ihrer vier Gäste – ihre Schwiegereltern und eine Tante ihres Noch-Ehemannes – starben. Der Mann der Tante – Wilkinson – überlebte nur knapp. P. hatte damals auch ihren Noch-Ehemann zum Essen eingeladen, von dem sie schon seit einiger Zeit getrennt lebte und mit dem sie sich über Unterhaltszahlungen stritt. Er sagte aber ab.

Erin P. könnte lebenslang bekommen

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft vergiftete P. ihre Gäste vorsätzlich mit einem Filet Wellington, einem Rinderfilet mit Pilzen in Blätterteig. P. selbst beteuert, die hochgiftigen Grünen Knollenblätterpilze versehentlich in das Essen gemischt zu haben.

Der Richter erklärte, er werde das Strafmass am 8. September im Obersten Gericht in Melbourne verkünden. P. droht lebenslange Haft.

* Name bekannt