«Bitte stellen Sie sicher, dass alle elektronischen Geräte entweder ausgeschaltet oder in den Flugmodus versetzt sind»: Wer kennt die Durchsagen im Flieger nicht, die vor dem Abflug durch die Bordkabine schallen? Sicherheitsbedenken dazu halten sich bei einigen Passagieren hartnäckig. Ein Pilot räumt nun auf Tiktok mit Verschwörungstheorien auf.

In einem Video, das viral ging, erklärt er, warum die Aktivierung des Flugmodus wichtig – aber nicht lebensbedrohlich ist. «Wenn Sie es vergessen, wird das Flugzeug nicht vom Himmel fallen. Und auch die Bordsysteme werden nicht ernsthaft gestört», sagt er. Der Grund für die Vorsichtsmassnahme ist ein anderer: die Funkkommunikation zwischen Piloten und Fluglotsen.

«Wenn Sie ein Flugzeug mit 70, 80, 150 Personen an Bord haben, und selbst drei oder vier Handys versuchen, eine Verbindung zu einem Funkturm für einen eingehenden Anruf herzustellen, sendet dies Funkwellen aus», erklärt der Kapitän.

«Klingt, als ob eine Wespe herumfliegt»

Diese Funkwellen können potenziell mit den Kopfhörern der Piloten interferieren. Der Pilot schilderte eine Situation aus eigener Erfahrung: «Es ist definitiv nicht das Ende der Welt, aber es ist ziemlich nervig, wenn man versucht, Anweisungen aufzuschreiben, und es sich anhört, als ob eine Wespe oder so etwas herumfliegt.»

Experten gaben bei der Flugmodus-Frage schon längst Entwarnung. Vor zehn Jahren erklärte die Europäische Dachorganisation für Luftfahrtsicherheit (Easa), dass Handys an Bord keine Gefahr darstellen. Auch die Pilotengewerkschaft Aeropers vertritt die Ansicht, Smartphones können eingeschaltet bleiben und der Flugmodus sei nicht mehr nötig. Eine Ausnahme bilden USA-Flüge, wo der Flugmodus per Gesetz immer eingeschaltet sein muss.

Problematisch sind nach neueren Erkenntnissen vielmehr die immer stärkeren Batterien in unseren Handys. Dadurch steigt das Risiko, dass sie sich erhitzen oder sogar in Brand geraten. Tatsächlich mussten dieses Jahr bereits mehrere Flugzeuge notlanden, da sich Mobilgeräte gefährlich erhitzt haben. Die Verantwortung, das leistungsstarke Handy in den Flugmodus zu versetzen, um so die Batterie nicht zu stark zu belasten, obliegt aber den Fluggästen.