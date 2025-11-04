In den USA stehen Ermittler derzeit vor einem Rätsel. Die neun Jahre alte Melodee Buzzard wird seit Wochen vermisst. Die Mutter verweigert jegliche Aussage. In dem Fall gibt es auch weitere Ungereimtheiten.

Die drei grossen Rätsel um die vermisste Melodee (9)

1/6 Seit knapp vier Wochen fehlt von dem Mädchen aus Lompoc im US-Bundesstaat Kalifornien jede Spur. Foto: Santa Barbara County Sheriff's Office

Darum gehts Neunjährige Melodee Buzzard aus Kalifornien seit vier Wochen vermisst

Mutter wechselte Autokennzeichen und trug mit Tochter Perücken

Seit knapp vier Wochen fehlt von der neunjährigen Melodee Buzzard aus Lompoc im US-Bundesstaat Kalifornien jede Spur.

Am 7. Oktober brach Ashlee Buzzard mit ihrer Tochter zu einem Ausflug auf, wie das Santa Barbara County Sheriff's Office, die zuständige Polizeibehörde, in einer Mitteilung schreibt. Melodee kehrte von diesem Ausflug nicht zurück.

Eine Schulangestellte hatte sich über das lange Fehlen von Melodee gewundert – und die Ermittlungen ins Rollen gebracht. Was zu dem Fall bekannt ist.

1 Rätsel um Reiseroute

Am 8. Oktober wurde das Auto, mit dem Mutter und Tochter unterwegs waren, zuletzt gesichtet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weissen Chevrolet Malibu aus dem Baujahr 2024.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Mutter und Tochter bis nach Nebraska fuhren und auf ihrem Rückweg Kansas passierten. Sie glauben ausserdem, dass sich das Auto am oder um den 9. Oktober an fünf Standorten in vier Bundesstaaten befand:

Green River, Utah

Panguitch, Utah

Nordwest-Arizona

Primm, Nevada

Rancho Cucamonga, Kalifornien

«Die Ermittler arbeiten daran, Lücken im Zeitablauf zu diesem Datum zu schliessen und arbeiten mit den Strafverfolgungsbehörden in Colorado, Utah, Arizona, Nevada und Südkalifornien zusammen», heisst es in der Mitteilung.

2 Rätsel um New Yorker Kennzeichen

Auffällig: Zwischenzeitlich wurde gemäss Polizei das Kennzeichen am Mietwagen gewechselt. Statt des kalifornischen Kennzeichens 9MNG101 trug es das New Yorker Kennzeichen HCG9677.

«Das New Yorker Kennzeichen gehört weder dem Fahrzeug noch Ashlee», so die Ermittler. Sie gehen davon aus, dass die Mutter die Kennzeichen gewechselt hat, um unerkannt zu bleiben.

Mutter gab Auto am 10. Oktober zurück

«Es sieht so aus, als ob das Kennzeichen ausgetauscht wurde, um nicht entdeckt zu werden – ich habe keine andere plausible Erklärung dafür», sagte Raquel Zick, Sprecherin des Santa Barbara County Sheriff's Office, gegenüber «ABC News».

Als die Mutter das Fahrzeug am 10. Oktober an die Autovermietung in Lompoc zurückgab, trug dieses wieder das ursprüngliche Kennzeichen.

Unklar ist laut Polizei, wann das kalifornische Kennzeichen angebracht wurde. Ausserdem ist unklar, ob die Mutter noch weitere Kennzeichen verwendet hat.

3 Rätsel um Perücken

Das letzte Lebenszeichen von Melodee gabs gemäss den Ermittlern am 9. Oktober. Eine Videokamera zeichnete die Neunjährige im Grenzgebiet zwischen den US-Bundesstaaten Colorado und Utah auf.

Bereits am 7. Oktober nahmen Überwachungskameras Mutter und Tochter auf. Gemäss Polizei scheinen beide auf den Bildern Perücken zu tragen, «wobei Melodees Perücke dunkler und glatter als ihr natürliches Haar wirkt».

Mutter verweigert Aussage

Das Haus von Ashlee Buzzard wurde gemäss Staatsanwaltschaft bereits zweimal durchsucht. «Eine Durchsuchung der Wohnung bestätigte, dass Melodee nicht dort war», so die Ermittler.

Gegenüber der Polizei verweigert die Mutter die Aussage. Sie gibt weder Auskunft über Melodees Verbleib noch über ihr Wohlergehen.