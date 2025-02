Peking reagiert scharf auf eine gemeinsame Erklärung der USA und Japans, die Chinas Aktivitäten im Südchinesischen Meer kritisiert. Das chinesische Aussenministerium bezeichnet die Erklärung als Einmischung in innere Angelegenheiten und Verleumdung Chinas.

Guo Jiakun fand deutliche Worte. Foto: imago/Kyodo News

Auf einen Blick China kritisiert gemeinsame Erklärung Japans und der USA

Peking reklamiert fast das gesamte Südchinesische Meer für sich

China: Erklärung verstärkt regionale Spannungen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

AFP Agence France Presse

Peking hat eine gemeinsame Erklärung Japans und der USA, die Chinas Aktivitäten im Südchinesischen Meer kritisiert, als Angriff und Verleumdung bezeichnet. «Der auf China bezogene Inhalt der gemeinsamen Erklärung der USA und Japans mischt sich unverhohlen in die inneren Angelegenheiten Chinas ein, greift China an und verleumdet es und verstärkt die regionalen Spannungen», sagte der Sprecher des chinesischen Aussenministeriums, Guo Jiakun (44), am Montag vor Journalisten. Jiakun fügte hinzu, China sei bei beiden Ländern «feierlich vorstellig» geworden.

Bei einem Besuch des japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba (68) in Washington am Freitag hatten er und US-Präsident Donald Trump (78) China für dessen «provokative Aktivitäten» im umstrittenen Südchinesischen Meer kritisiert. Die beiden Staatenlenker hätten ihren «entschiedenen Widerstand gegen die unrechtmässigen maritimen Ansprüche» Chinas sowie «die Militarisierung der von ihm beanspruchten Gebiete» bekräftigt, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen.

China reklamiert fast das gesamte Südchinesische Meer für sich. Gleichzeitig erheben aber auch die Philippinen, Brunei, Indonesien, Malaysia und Vietnam Anspruch auf Teile des strategisch und wirtschaftlich wichtigen Seegebiets.