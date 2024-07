Peinliche Dokumente aus dem Weissen Haus veröffentlicht Erste Demokraten hoffen auf Biden-Rückzug bis Freitag

Für US-Präsident Biden steht eine Schicksalswoche an. Druck in eigenen Parteireihen wächst, dass er den Wahlkampf aufgibt. Erste Demokraten fordern seinen Rückzug bis Freitag. Durchgesickertes Material aus dem Weissen Haus nährt neue Zweifel an Bidens Fitness.