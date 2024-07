Sie wurde brutal erstochen: In Bangkok kam ein junges Model mit Schweizer Pass vergangene Woche ums Leben. Ihr Partner soll sie ermordet haben.

Schweizer Model (†24) in Bangkok erstochen

Die junge Frau wurde mit neun Messerstichen getötet.

Janine Enderli Redaktorin News

Ein junges Schweizer Model (†24) wurde im Bangkoker Stadtteil Prawet vergangene Woche brutal getötet. Dies berichten thailändische Medien übereinstimmend. Demnach war der Körper der jungen Frau zahlreichen Messerstichen übersät.

Im Fokus der Ermittler steht ihr Partner: Der Mann, dessen Identität nicht bekannt gegeben wurde, befindet sich mittlerweile in Haft.

Er soll die junge Frau nach der Tat selbst ins Spital gefahren haben, wo er behauptete, sie hätte sich selbst das Leben nehmen wollen – offenbar ein Versuch, den Mord zu verschleiern. Wie Nachbarn gegenüber lokalen Medien erklärten, sahen sie, wie der Mann gemeinsam mit zwei Komplizen die 24-jährige C.* in ein Auto trug.

Fotoshooting für italienische Modemarke

Bevor sie nach Bangkok zog, arbeitete die Frau in Hongkong. Sie soll bei der Modelgentur CalCarries International Management angestellt gewesen sein. Das Unternehmen bestätigte, dass die junge Frau bis 2024 bei ihnen unter Vertrag stand. Danach habe sich der Kontakt verloren.

In den sozialen Medien ist zu sehen, dass C. vor ihrem Tod für zahlreiche Marken und Make-up-Künstler vor der Kamera stand. Zuletzt soll sie an einer Kampagne für ein italienisches Label mitgewirkt haben.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), dass es Kenntnis vom Tod einer Schweizerin habe. Die Schweizer Botschaft in Bangkok stehe in Kontakt mit den zuständigen lokalen Behörden und den Angehörigen.

*Name bekannt