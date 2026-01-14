Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen steht erneut vor einem Misstrauensvotum im EU-Parlament. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola informierte die Fraktionsvorsitzenden über das Verfahren.

Bereits in der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Voten

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen (67) muss sich erneut einem Misstrauensvotum im Europäischen Parlament stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterrichtete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola darüber die Fraktionsvorsitzenden.

