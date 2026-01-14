Darum gehts
- EU-Kommission unter Ursula von der Leyen steht erneut vor Misstrauensvotum
- Parlamentspräsidentin Metsola informiert Fraktionsvorsitzende über bevorstehendes Verfahren
- Bereits in der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Voten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen (67) muss sich erneut einem Misstrauensvotum im Europäischen Parlament stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterrichtete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola darüber die Fraktionsvorsitzenden.
+++Update folgt+++