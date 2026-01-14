DE
FR
Abonnieren

Parlamentspräsidentin meldet
EU-Kommission muss sich erneut Misstrauensvotum stellen

Die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen steht erneut vor einem Misstrauensvotum im EU-Parlament. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola informierte die Fraktionsvorsitzenden über das Verfahren.
Publiziert: 17:07 Uhr
|
Aktualisiert: 17:11 Uhr
Kommentieren
Muss sich erneut einem Misstrauensvotum stellen: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Foto: Virginia Mayo/AP/dpa/Archivbild

Darum gehts

  • EU-Kommission unter Ursula von der Leyen steht erneut vor Misstrauensvotum
  • Parlamentspräsidentin Metsola informiert Fraktionsvorsitzende über bevorstehendes Verfahren
  • Bereits in der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Voten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die EU-Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen (67) muss sich erneut einem Misstrauensvotum im Europäischen Parlament stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unterrichtete Parlamentspräsidentin Roberta Metsola darüber die Fraktionsvorsitzenden.

+++Update folgt+++

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen