Nach Streit wirft Vater seine Kinder aus dem fünften Stock

Ein Vater hat in Paris nach einem Streit seine beiden Kinder aus dem fünften Stock eines Wohnhauses geworfen. Die Kinder wurden lebensgefährlich verletzt, der Vater ist tot.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Vater hat in Paris seine beiden zwei und fünf Jahre alten Kinder aus einem Fenster seiner Wohnung im fünften Stock geworfen und lebensgefährlich verletzt. Zuvor soll es in der Familie am Samstagabend zu Streit gekommen sein, berichtete die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf die Polizei.

Der Vater sprang seinen Kindern hinterher und starb. Die weiteren Hintergründe sind noch unklar. Die Behörden richteten eine medizinisch-psychologische Betreuung für Anwohner ein, die in dem Wohnblock abseits des Stadtzentrums Zeugen der Tat waren.