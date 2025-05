Geheim-Absprache der Favoriten?

Das Konklave geht in die entscheidende Phase. Laut einem Bericht des «Corriere della Serra» könnte es bereits heute zur Entscheidung kommen. Nach der ersten Abstimmung am Mittwoch haben sich laut Vatikan-Insidern neue Allianzen gebildet.

Der philippinische Kardinal Antonio Luis Tagle (67) soll demnach seine Unterstützung dem italienischen Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin (70) zugesagt haben. Tagle galt zunächst selbst als Favorit, scheint nun aber Parolin den Vorzug zu geben. Dieser könnte damit zusätzliche Stimmen aus Asien und Afrika auf sich vereinen.

Pietro Parolin war jahrelang die rechte Hand von Papst Franziskus (†88) und hat nun gute Chancen, selbst Pontifex zu werden.

Wie der «Corriere della Serra» weiter berichtet, diente die erste Abstimmung am Mittwoch vor allem der Orientierung. In den nächsten Wahlgängen wird sich zeigen, ob die angebliche Allianz zwischen Tagle und Parolin Bestand haben wird. Das Konklave bleibt also weiter spannend.

Zur Erinnerung: Heute finden vier Wahlgänge statt, zwei vormittags (10.30 und 12 Uhr) und zwei nachmittags (17.30 und 19 Uhr) – ausser, es gibt schon früher eine Zweidrittelmehrheit für einen der Kardinäle.