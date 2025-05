Walliser Kardinal legt Eid ab

Die 133 Kardinale legen, der Reihe nach, ihren Eid ab. Unter ihnen auch der Walliser Kardinal Emil Paul Tscherrig.

Der 78-jährige Tscherrig aus Unterems wurde 2023 von Papst Franziskus zum Kardinal ernannt. 2017 wurde er als erster Nicht-Italiener Apostolischer Nuntius für Italien und San Marino. Zuvor hatte er 2016 während der damaligen Proteste in Venezuela zwischen Regierung und Opposition vermittelt.

Tscherrig studierte Theologie in Freiburg sowie an der Päpstlichen Diplomatenakademie in Rom. Bereits 1978 trat er unter Papst Johannes Paul II. in den diplomatischen Dienst des Vatikans. Zunächst war er in den Apostolischen Nuntiaturen unter anderem in Argentinien, Uganda, Südkorea und Bangladesch tätig. In Argentinien lernte Tscherrig Jorge Bergoglio, den späteren Papst Franziskus, kennen, als dieser noch Erzbischof von Buenos Aires war. 1996 ernannte ihn der Papst zum Apostolischen Nuntius (Botschafter des Vatikans) in Burundi und weihte ihn zum Erzbischof.