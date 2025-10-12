DE
FR
Abonnieren

Papst spricht über «Hoffnung»
Aufruf zu gerechtem Frieden im Nahen Osten

Papst Leo XIV. sieht in der Waffenruhe im Gazakrieg einen «Funken Hoffnung». Er ruft zu einem gerechten Frieden auf, der die Bestrebungen beider Völker berücksichtigt.
Publiziert: 13:04 Uhr
|
Aktualisiert: 13:27 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Papst Leo XIV. hat sich zur Waffenruhe im Gaza-Krieg geäussert.
Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Darum gehts

  • Papst sieht Hoffnungsschimmer für Frieden im Nahen Osten nach Waffenruhe
  • Leo XIV. ruft Israel und Hamas auf, Weg zu gerechtem Frieden fortzusetzen
  • Äusserung bei Sonntagsgebet auf dem Petersplatz
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Papst Leo XIV. (70) sieht nach den Vereinbarungen für eine Waffenruhe im Gazakrieg einen «Funken Hoffnung im Heiligen Land». Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken rief die verschiedenen beteiligten Parteien auf, «den eingeschlagenen Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden fortzusetzen, der die legitimen Bestrebungen des israelischen Volkes und palästinensischen Volkes berücksichtigt». Leo äusserte sich bei seinem Sonntagsgebet vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen