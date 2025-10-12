Papst Leo XIV. sieht in der Waffenruhe im Gazakrieg einen «Funken Hoffnung». Er ruft zu einem gerechten Frieden auf, der die Bestrebungen beider Völker berücksichtigt.

Papst Leo XIV. hat sich zur Waffenruhe im Gaza-Krieg geäussert. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Papst Leo XIV. (70) sieht nach den Vereinbarungen für eine Waffenruhe im Gazakrieg einen «Funken Hoffnung im Heiligen Land». Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken rief die verschiedenen beteiligten Parteien auf, «den eingeschlagenen Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden fortzusetzen, der die legitimen Bestrebungen des israelischen Volkes und palästinensischen Volkes berücksichtigt». Leo äusserte sich bei seinem Sonntagsgebet vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz.