Bei einer Rede über den Nahostkonflikt spricht Keir Starmer zunächst über «Würste». Was dahinter steckt.

Starmer neuer Premierminister seit Sommer

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Grossbritanniens Premierminister Keir Starmer (62) sorgt mit einem Versprecher für Schlagzeilen. Auf einer Parteikonferenz in Liverpool rief er zur Deeskalation im Nahostkonflikt auf und forderte die Freilassung der Geiseln, die vor einem Jahr von der Terrororganisation Hamas bei einem Überfall auf Israel entführt worden waren.

In seiner Rede verhaspelte sich Starmer allerdings kurz – er sprach von «sausages» (Würstchen) und korrigierte sich dann schnell zu «hostages» (Geiseln). Die konservative Zeitung «Telegraph» sprach von einem peinlichen Fauxpas.

Starmer ruft zur Deeskalation auf

Auf der Plattform X machten sich einige Nutzer über den Versprecher lustig, darunter die Konservative Partei, die bei der Wahl im Sommer gegen Starmers sozialdemokratische Labour-Partei verloren hatte. Starmer ist seitdem neuer Premierminister.

Peinlich-Versprecher von Briten-Premier Keir Starmer! Foto: Anadolu via Getty Images 1/4

In seiner Rede rief er unter anderem zur Zurückhaltung und Deeskalation an der Grenze zwischen Libanon und Israel auf. Starmer forderte auch einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen. Seine Rede auf der jährlichen Parteikonferenz drehte sich sonst weitgehend um die politische Lage in Grossbritannien.