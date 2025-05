Panik bei Reitertreffen in Brasilien Killerbienen verletzen 30 Menschen und töten Pferd

Bei einem Reitertreffen in der brasilianischen Ortschaft Ivoti greifen plötzlich Bienen an. Die Menschen fliehen und versuchen, ihre Pferde in Sicherheit zu bringen. Viele werden durch Bienenstiche verletzt.

