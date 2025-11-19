DE
Opfer aus Deutschland, Mexiko und Grossbritannien
Fünf Touristen sterben bei Schneesturm in Patagonien

Fünf Touristen starben bei einem überraschenden Schneesturm im Nationalpark Torres del Paine in Chile. Unter den Opfern befinden sich zwei Deutsche, zwei Mexikaner und eine Britin.
Publiziert: 01:43 Uhr
Der Nationalpark Torres del Paine in Chile ist bei Touristen beliebt. Ein Unwetter forderte jetzt Todesopfer in der wilden Idylle.
Foto: Joel Estay

Darum gehts

  • Fünf Touristen starben bei Schneesturm im Nationalpark Torres del Paine, Chile
  • Unter den Opfern waren Deutsche, Mexikaner und eine Britin
  • Der Nationalpark liegt 2800 Kilometer südlich von Santiago
Bei einem Schneesturm im Nationalpark Torres del Paine in Chile sind fünf Touristen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern seien zwei Deutsche, zwei mexikanische Staatsbürger sowie eine Britin, erklärte ein Vertreter der Region.

Die Touristen seien von dem Schneesturm überrascht worden, als sie den Nationalpark erkundeten, sagte José Antonio Ruiz, Vertreter der Region Magallanes, am Dienstag vor den Medien.

Suche nach Vermissten

Zuvor hatte Ruiz bereits den Tod der beiden Mexikaner bekanntgegeben und erklärt, sieben weitere Besucher des Parks würden noch vermisst. Vier der Vermissten wurden lebend gefunden.

Der bei Touristinnen und Touristen beliebte Nationalpark Torres del Paine ist für seine Granitberge, Gletscher und beeindruckende Tierwelt bekannt. Er liegt etwa 2800 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago.

