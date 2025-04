In einer iranischen Hafenanlage kam es am Samstagmorgen zu einer grossen Explosion. Die Ursache ist bisher unbekannt. Laut ersten Erkenntnissen sind wohl Container explodiert.

Massive Explosion in grösster Hafenanlage des Irans

1/4 Eine grosse Rauchwolke zieht über die Hafenanlage. Foto: Tasnim News Agency / X

Im Süden des Iran hat sich am Samstag gegen 12:30 Uhr (Ortszeit) in einem wichtigen Hafen nach Angaben iranischer Staatsmedien eine «massive Explosion» ereignet. Anschliessend sei dort ein Feuer ausgebrochen, berichtete das iranische Staatsfernsehen am Samstag.

Die Zahl der Verletzten durch die Explosion hat sich nach Angaben iranischer Staatsmedien auf mindestens 281 erhöht. Die neue Verletztenzahl verbreitete das iranische Staatsfernsehen am Mittag unter Berufung auf die Rettungskräfte vor Ort. Zuvor war von 115 Verletzten die Rede gewesen. Viele sind in umliegende Kliniken gebracht worden. Ein Video zeigt die Zerstörung innerhalb eines umliegenden Gebäudes.

Getroffen wurde demnach der Hafen Schahid Radschee in der Provinz Hormusgan mehr als tausend Kilometer südlich der Hauptstadt Teheran. Es handelt sich dabei um den grössten Handelshafen des Landes. Über die Ursachen für die Explosion wurde zunächst nichts bekannt. Der Leiter der Behörden für Krisenmanagement, Mehrdad Hassansadeh, sagte dem Staatsfernsehen, mehrere Container seien im Hafen explodiert. «Wir sind dabei, die Verletzten zu evakuieren und in Kliniken zu bringen.»

