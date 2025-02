Nachrichten schicken über Whatsapp? Das ging am Freitagnachmittag kurzzeitig nicht. Ab 17 Uhr war die Störung aber wieder behoben.

Am Freitagnachmittag meldeten viele Nutzer eine Störung beim Messengerdienst Whatsapp. Foto: KEYSTONE/DPA-tmn

Auf einen Blick Whatsapp war am Freitagnachmittag weltweit gestört

Nutzer machten sich auf Social Media über den Ausfall lustig

Fast 5000 Probleme wurden auf «Allestörungen.ch» ab 16 Uhr gemeldet

Marian Nadler Redaktor News

Der Messengerdienst Whatsapp war am Freitagnachmittag kurzzeitig gestört. Das meldeten Nutzer unter anderem auf «Allestörungen.ch». Fast 5000 Probleme wurden ab 16 Uhr gemeldet. Es kam vor allem zu Serverproblemen. Bedeutete: Nachrichten kamen nicht an. In Deutschland meldeten auf «Allestörungen.de» mehr als 40'000 Personen Ausfälle.

Auf der Social-Media-Plattform X machten sich mehrere Nutzer über den Ausfall lustig. Ein Nutzer veröffentlichte das Video einer überfüllten U-Bahn-Station und schrieb dazu: «Alle, die bei X ankommen, um zu sehen, ob Whatsapp down ist.» Scheinbar bestand das Problem weltweit.

Gegen 17 Uhr waren die Probleme dann wieder behoben. Es konnten wieder fleissig Nachrichten und Sprachmemos verschickt werden.