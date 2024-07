Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Das freundliche Gesicht trügt: Massud Peseschkian ist alles andere als gemässigt.

Guido Felder Ausland-Redaktor

«Reformer gewinnt Präsidentschaftswahl», «Neue Akzente durch Peseschkian?», «Gemässigter Kandidat weckt Hoffnung».

Bei der Präsidentschaftswahl am 5. Juli im Iran hat sich der 69-jährige Herzchirurg und frühere Gesundheitsminister Massud Peseschkian durchgesetzt. Die Reaktionen in den westlichen Medien waren positiv, weil man sich eine Einhaltung der Menschenrechte sowie eine Entspannung in der Beziehung zum Westen erhofft. Blick erklärt, was die Wahl bedeutet – und was nur naive Hoffnungen sind.