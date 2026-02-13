DE
Nukleare Abschreckung
Merz und Macron reden über möglichen europäischen Atomschirm

Deutschland und Frankreich reden über einen möglichen europäischen Atomschirm. Damit könnte ein nuklearer Schutz für mehrere EU-Staaten angeboten werden.
Publiziert: 15:00 Uhr
Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sprach der deutsche Kanzler Friedrich Merz über seine Pläne mit Macron zu einem möglichen europäischen Atomschirm.
  • Friedrich Merz und Emmanuel Macron diskutieren über möglichen europäischen Atomschirm
  • Deutschland bleibt rechtlich verpflichtet, auf Besitz atomarer Waffen zu verzichten
  • Zwei-Plus-Vier-Vertrag sichert seit 1990 Deutschlands Verzicht auf Atomwaffen
«Ich habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erste Gespräche über europäische nukleare Abschreckung aufgenommen», sagte der deutsche Kanzler Friedrich Merz (70) bei der Münchner Sicherheitskonferenz.

Merz betonte dabei, dass Deutschland sich an seine rechtlichen Verpflichtungen halten werde. Er spielte damit auf den 1990 geschlossenen Zwei-Plus-Vier-Vertrag mit den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs an. In diesem bekräftigten die damals noch zwei deutschen Staaten den «Verzicht auf Herstellung und Besitz von und auf Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen». Sie erklärten darüber hinaus, dass «auch das vereinte Deutschland sich an diese Verpflichtungen halten wird».

Für denkbar wird allerdings gehalten, dass der derzeit rein nationale französische Atomschirm ausgebaut wird, um auch Deutschland und anderen EU-Staaten Schutz anzubieten. Macron hatte Deutschland und anderen EU-Partnern bereits 2020 während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump (79) Gespräche über eine europäische Kooperation bei der atomaren Abschreckung angeboten.

