Ein Leichtflugzeug musste in Mannheim auf einer vielbefahrenen Strasse notlanden. Drei Personen wurden verletzt, darunter der Pilot schwer. Der Sachschaden wird auf 400'000 Euro geschätzt.

Darum gehts Leichtflugzeug notgelandet auf Strasse in Mannheim, drei Personen verletzt

Pilot schwer verletzt, zwei Passagiere leicht verletzt

Sachschaden am Flugzeug wird auf rund 400'000 Euro geschätzt

Schreckmoment am Nachmittag in Mannheim: Ein einmotoriges Leichtflugzeug musste südlich der Innenstadt notlanden und kam mitten auf einer viel befahrenen Strasse zum Stillstand. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Grossaufgebot aus. Zunächst war von einem Segelflugzeug die Rede, später stellte sich heraus, dass es sich um ein Leichtflugzeug handelte.

Bei dem Zwischenfall wurden drei Personen verletzt. Der 23-jährige Pilot erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine 23-jährige Lebensgefährtin sowie ein 37-jähriger Mann, die ebenfalls an Bord waren, kamen mit leichten Verletzungen davon. Beide konnten das Flugzeug selbständig verlassen und wurden medizinisch versorgt.

Rund 400'000 Euro Sachschaden

Der Unfall ereignete sich auf der mehrspurigen Neckarauer Strasse in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs. Wegen der Notlandung musste die Strasse zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Auch der öffentliche Verkehr war betroffen: Strassenbahnen fuhren nur im Schritttempo an der Unfallstelle vorbei.

Der Sachschaden an dem Flugzeug wird von der Polizei auf rund 400'000 Euro geschätzt. Die Ursache der Notlandung ist bislang unklar. Das beschädigte Flugzeug wurde am Abend abgeschleppt, die Ermittlungen dauern an.