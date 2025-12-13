DE
FR
Abonnieren

Notlandung in Mannheim (D)
Leichtflugzeug kracht auf Strasse – Pilot schwer verletzt

Ein Leichtflugzeug musste in Mannheim auf einer vielbefahrenen Strasse notlanden. Drei Personen wurden verletzt, darunter der Pilot schwer. Der Sachschaden wird auf 400'000 Euro geschätzt.
Publiziert: 11:30 Uhr
|
Aktualisiert: 11:50 Uhr
1/2
Ein Leichtflugzeug musste in Mannheim auf einer vielbefahrenen Strasse notlanden.
Foto: X

Darum gehts

  • Leichtflugzeug notgelandet auf Strasse in Mannheim, drei Personen verletzt
  • Pilot schwer verletzt, zwei Passagiere leicht verletzt
  • Sachschaden am Flugzeug wird auf rund 400'000 Euro geschätzt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Schreckmoment am Nachmittag in Mannheim: Ein einmotoriges Leichtflugzeug musste südlich der Innenstadt notlanden und kam mitten auf einer viel befahrenen Strasse zum Stillstand. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Grossaufgebot aus. Zunächst war von einem Segelflugzeug die Rede, später stellte sich heraus, dass es sich um ein Leichtflugzeug handelte.

Bei dem Zwischenfall wurden drei Personen verletzt. Der 23-jährige Pilot erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine 23-jährige Lebensgefährtin sowie ein 37-jähriger Mann, die ebenfalls an Bord waren, kamen mit leichten Verletzungen davon. Beide konnten das Flugzeug selbständig verlassen und wurden medizinisch versorgt.

Mehr Nachrichten aus Mannheim
Todesfahrer Alexander S. jammert vor Gericht
Amokfahrt in Deutschland
Todesfahrer Alexander S. jammert vor Gericht
Lebenslange Haft für Angreifer (26) von Mannheim
Nach Mord an Polizisten
Lebenslange Haft für Angreifer (26) von Mannheim

Rund 400'000 Euro Sachschaden

Der Unfall ereignete sich auf der mehrspurigen Neckarauer Strasse in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs. Wegen der Notlandung musste die Strasse zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Auch der öffentliche Verkehr war betroffen: Strassenbahnen fuhren nur im Schritttempo an der Unfallstelle vorbei.

Der Sachschaden an dem Flugzeug wird von der Polizei auf rund 400'000 Euro geschätzt. Die Ursache der Notlandung ist bislang unklar. Das beschädigte Flugzeug wurde am Abend abgeschleppt, die Ermittlungen dauern an.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen