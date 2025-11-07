Nordkorea hat laut Angaben des südkoreanischen Generalstabs mindestens eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer abgefeuert. Der Vorfall folgt auf den Besuch von US-Präsident Donald Trump in Südkorea, bei dem er die Erlaubnis für den Bau eines Atom-U-Boots erteilte.

Eine nordkoreanische Rakete. (Archivbild) Foto: AFP

Darum gehts Nordkorea feuert ballistische Rakete in Richtung Ostmeer ab

Trump genehmigt Südkorea den Bau eines Atom-U-Boots

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mindestens eine ballistische Rakete abgefeuert. Sie sei in Richtung des Ostmeeres gestartet worden, erklärte der südkoreanische Generalstab am Freitag. Das Ostmeer ist auch als Japanisches Meer bekannt.

US-Präsident Donald Trump (79) hatte in der vergangenen Woche Südkorea besucht und dem Verbündeten grünes Licht für den Bau eines Atom-U-Boots gegeben. Diese können im Gegensatz zu dieselbetriebenen U-Booten länger unter Wasser bleiben.