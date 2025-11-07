Eine nordkoreanische Rakete. (Archivbild)
Darum gehts
Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mindestens eine ballistische Rakete abgefeuert. Sie sei in Richtung des Ostmeeres gestartet worden, erklärte der südkoreanische Generalstab am Freitag. Das Ostmeer ist auch als Japanisches Meer bekannt.
US-Präsident Donald Trump (79) hatte in der vergangenen Woche Südkorea besucht und dem Verbündeten grünes Licht für den Bau eines Atom-U-Boots gegeben. Diese können im Gegensatz zu dieselbetriebenen U-Booten länger unter Wasser bleiben.