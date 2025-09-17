Ein wertvolles 3000 Jahre altes Goldarmband ist aus einem ägyptischen Museum verschwunden. Niemand weiss, wo es ist.

Dieses Goldarmband wird vermisst. Foto: The Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Darum gehts Wertvolles antikes Goldarmband aus Ägyptischem Museum in Kairo verschwunden

Interne Untersuchung eingeleitet, Altertümer-Spezialisten an Grenzübergängen alarmiert

Ägyptisches Museum beherbergt über 170'000 Objekte in seiner Sammlung

Es ist ein Verlust, der schmerzt: Das Ägyptische Museum in Kairo vermisst ein wertvolles antikes Schmuckstück. Das 3000 Jahre alte Goldarmband, das mit Perlen aus Lapislazuli verziert ist, sei aus der Restaurierungswerkstatt des Museums verschwunden, teilte das Ministerium für Tourismus und Altertümer am Dienstagabend mit. Es stammt demnach auch der Regierungszeit von Amenemope, einem Pharao der 21. Dynastie (1070 bis 945 vor Christus).

Das Ministerium machte keine Angaben dazu, wann das Armband zuletzt gesehen wurde. Nach unbestätigten Berichten ägyptischer Medien wurde der Verlust vor einigen Tagen bei einer Inventur bemerkt.

Was passierte mit dem Armband?

Das Ministerium leitete nach eigenen Angaben eine interne Untersuchung ein und alarmierte die Altertümer-Spezialisten aller ägyptischen Flughäfen, Häfen und Grenzübergänge. Der Fall sei nicht sofort bekanntgegeben worden, um die Ermittlungen nicht zu behindern. Eine vollständige Inventur der Objekte in der Restaurierungswerkstatt dauert demnach noch an.

Das Ägyptische Museum am Tahrir-Platz im Zentrum der ägyptischen Hauptstadt hat mehr als 170'000 Objekte in seiner Sammlung, darunter die goldene Totenmaske von Pharao Amenemope.

Am 1. November soll nach jahrelanger Bauzeit das Grosse Ägyptische Museum vollständig eröffnet werden, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Pyramiden von Gizeh befindet. Zu den spektakulärsten Ausstellungsstücken sollen die Schätze aus dem Grab von Pharao Tutanchamun gehören, insbesondere seine berühmte goldene Totenmaske. Sie war bisher im Ägyptischen Museum am Tahrir-Platz ausgestellt und wird derzeit für den Transport ins Grosse Ägyptische Museum vorbereitet.