Gericht stoppt Wahlkreis-Reform in Texas

Darum gehts
- Richter blockiert neue Wahlkreiskarte in Texas wegen Rassismusvorwürfen
- Kalifornien plant neue Karten, die Demokraten mehr Sitze bringen könnten
- Republikaner hätten mit neuer Karte 5 Sitze zusätzlich gewinnen können
Ein US-Bundesrichter hat vorläufig verhindert, dass eine neue Wahlkreiskarte in Texas in Kraft tritt, da es «erhebliche Beweise» für ein rassistisches Gerrymandering (Verschiebung von Wahlkreisen) gebe. Dies berichten US-Medien.
Die Republikaner hätten mit der neuen Karte voraussichtlich fünf zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus gewinnen können, was eine Welle von Neuziehungen in anderen Bundesstaaten ausgelöst hatte.
Das Gericht ordnete an, stattdessen wieder die Karte von 2021 zu verwenden, doch der republikanisch dominierte Bundesstaat Texas will voraussichtlich Berufung einlegen.
Ähnliches Vorhaben in Kalifornien
Mittlerweile zogen auch andere Bundesstaaten nach, in ihrem Versuch, die Grenzen zu verschieben: Kalifornien verabschiedete eine Vorlage, die es ermöglicht, die Karten der unabhängigen Kommission durch neue Linien zu ersetzen, die den Demokraten bis zu fünf zusätzliche Sitze bringen könnten. Vier weitere Staaten haben bereits neue Karten beschlossen, weitere prüfen dies.
Die Entscheidung des Richters folgt mehreren Klagen – darunter einer der League of United Latin American Citizens –, die die neue Texaskarte wegen rassistischer Diskriminierung angefochten hatten.