In diesem Gebiet fand die Militärübung statt. Foto: Google Maps

Sie kehrten nach einer Übung nicht zurück. Wo sind fünf norwegische Soldaten? Diese Frage müssen die norwegischen Behörden jetzt klären – und haben eine grosse Suchaktion gestartet.

Die Soldaten warne nach einer Übung im Bezirk Finnmark nicht zurückgekehrt, wie die norwegische Polizei laut der Zeitung «Verdens Gang» mitteilte. Polizisten, Rettungshunde, das Rote Kreuz, die Armee und ein Rettungshelikopter – sie alle suchen nun nach den Vermissten. Die Polizei setzt auch Drohnen ein.

«Sie sollten heute Morgen um 7 Uhr eintreffen, aber es sind schon zwölf Stunden vergangen. Jetzt ist es dunkel. Wir durchsuchen das Gebiet mit den genannten Mitteln», sagte Einsatzleiter Jørgen Haukland Hansen gegenüber «Verdens Gang».

Zunächst waren zehn Soldaten vermisst worden. Fünf von ihnen konnten laut «Verdens Gang» wohlbehalten aufgefunden werden. Drei von ihnen seien am vereinbarten Treffpunkt eingetroffen, zwei seien vom Rettungshelikopter im Suchgebiet aufgespürt worden. «Für diese fünf hat die Übung länger gedauert als geplant. Die Suche nach den letzten fünf Soldaten geht weiter», so Haukland Hansen.

