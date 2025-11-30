Patient flüchtet aus Psychiatrie in Konstanz (D)

Ein 20-Jähriger ist aus einer Psychiatrie im deutschen Konstanz-Reichenau geflohen. Die Polizei warnt vor möglicher Aggression und bittet um Hinweise, rät aber von direktem Kontakt ab.

187 cm gross, schlanke Statur, kurze schwarze lockige Haare, trug schwarze Kleidung

Seit Samstagnachmittag wird nach dem 20-jährigen Montassar D. gefahndet. Zuletzt gesehen wurde die Person auf dem Gelände seiner psychiatrischen Einrichtung im deutschen Konstanz-Reichenau.

Nach seiner Flucht alleine zu Fuss aus der Einrichtung verliert sich seine Spur. Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass der Gesuchte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und bei Kontakt in aggressiver Weise gegenüber dritten Personen auftritt. Bei Sichtung der Person wird um sofortige Verständigung des Polizeinotrufs unter 110 gebeten, von einem Herantreten an die Person ist abzusehen.

Personenbeschreibung: Montassar D. ist 187 Zentimeter gross, hat eine schlanke Statur, einen dünnen

Oberlippenbart, kurze schwarze lockige Haare und trägt keine Brille. Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er eine schwarze Weste, eine schwarze Hose, einen grünen Pullover, blaue Schuhe und eine schwarze Mütze.