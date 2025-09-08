Ein New Yorker Gericht bestätigt eine Millionenstrafe gegen Donald Trump wegen Verleumdung. Der Ex-Präsident muss der Autorin E. Jean Carroll 83 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen, nachdem er sie nach Missbrauchsvorwürfen öffentlich verunglimpft hatte.

1/2 Saftige Strafe für den US-Präsidenten. Foto: AFP

Ein New Yorker Gericht hat eine Millionenstrafe gegen US-Präsident Donald Trump wegen Verleumdung einer Autorin bestätigt. Trump muss gut 83 Millionen Dollar an die ehemalige «Elle»-Kolumnistin E. Jean Carroll (81) zahlen, wie das US-Berufungsgericht für den zweiten Bezirk am Montag urteilte.

Ein Geschworenengericht hatte Trump im Januar 2024 zum Schadenersatz verurteilt, weil er Carroll nach Missbrauchsvorwürfen jahrelang öffentlich verunglimpft hatte. Im Jahr 2023 wurde der US-Präsident bereits wegen sexuellem Missbrauchs und Verleumdung der mittlerweile 81-Jährigen zu fünf Millionen Schadenersatz und Schmerzensgeld verurteilt.

Trump soll Carroll 1996 in einer Umkleidekabine des Luxuskaufhauses Bergdorf Goodman in New York vergewaltigt haben. Die Autorin erhob 2019 Anklage gegen den Präsidenten.

