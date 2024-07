Vandalen haben sich in Frankreich in der Nacht an Glasfaserkabeln von mehreren Internetanbietern zu schaffen gemacht. In Schaltschränken wurden Kabel durchtrennt. Betroffen seien etwa Free und SFR, hiess es am Montag aus Polizeikreisen. Derartige «Sabotageakte» habe es in sechs Départements gegeben, die Hauptstadt Paris, wo derzeit die Olympischen Spiele stattfinden, sei nicht betroffen.

Bereits letzte Woche gab es Sabotageakte in Frankreich. Am Tag der Olympischen Spiele wurden mehrere TGV-Strecken beschädigt. Es kam zu Verspätungen und Ausfällen. Hunderttausende Reisende waren betroffen. Die Polizei hat mittlerweile einen Linksextremen auf dem Gelände der französischen Bahn festgenommen.

Der Mann habe Schlüssel zu technischen Anlagen der SNCF, Schneidzangen und linksextreme Schriften im Auto gehabt, hiess es am Montag aus Polizeikreisen. Er war demnach bereits am Sonntag im nordfranzösischen Oissel festgenommen worden.