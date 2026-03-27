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Neuer Themenbereich
So soll Monaco im Europa-Park aussehen

Am 28. März startet der Europa-Park Rust in die neue Saison. Die Silver Star steht nun aber im neu geschaffenen Themenbereich Monaco.
Publiziert: 11:21 Uhr
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