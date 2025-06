1/2 Hat den Körper für die Leistung: der kroatische Weltmeister im Freitauchen, Vitomir Maricic. Foto: Vitomir Maricic

Darum gehts Kroatischer Freitaucher stellt neuen Weltrekord im Luftanhalten auf

Vitomir Maricic überlebte fast 30 Minuten ohne Luft im Wasser

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Der kroatische Freitaucher Vitomir Maricic verblüfft Sport, Medizin und Wissenschaft mit einem neuen Guinness-Weltrekord: Der 40-Jährige überlebte fast eine halbe Stunde ohne Atmen.

Der Weltmeister im Freitauchen schaffte den Weltrekord am Samstag in einem 3-Meter-Becken in einem Hotel in Kroatien.

«Nach 20 Minuten wurde es einfacher»

Madricic tauchte nach sagenhaften 29 Minuten und 3 Sekunden wieder auf. Vor dem Rekordversuch hatte er mehrere Minuten lang reinen Sauerstoff eingeatmet und hielt die Luft während des Untertauchens an.

«Der Tauchgang war anstrengend», sagte der Kroate nach dem Auftauchen. «Nach 20 Minuten wurde es einfacher, zumindest im Kopf.»